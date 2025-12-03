Chieri: 17enne scomparso per dieci giorni ritrovato nel parcheggio dell’ospedale

CHIERI – È stato ritrovato dopo dieci giorni, il ragazzo di 17 anni che si era allontanato da casa senza avvisare nessuno. Il giovane è stato individuato nella serata di venerdì 28 novembre 2025 nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale Maggiore, durante un controllo congiunto della polizia locale e dei carabinieri della compagnia cittadina.

Gli agenti erano impegnati in un’operazione a tappeto sul territorio, avviata a seguito di alcune segnalazioni dei residenti che denunciavano la presenza di gruppi di ragazzi in diverse zone sensibili della città. Tra queste, proprio l’area dell’ospedale, dove i militari hanno riconosciuto il 17enne.

Il ragazzo è apparso in buone condizioni di salute. Dopo il trasferimento in caserma e la verbalizzazione degli atti necessari, è stato riaffidato ai genitori, ponendo fine a un periodo di forte preoccupazione per la famiglia.

