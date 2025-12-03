Torino Film Festival 2025: presenze in leggera crescita e record sui social

TORINO – Arrivano i numeri della 43ª edizione del Torino Film Festival. Il totale delle presenze ha raggiunto quota 38.000, confermando il successo di un programma che ha mantenuto invariato il numero di titoli in concorso e non competitivi: 120 pellicole suddivise tra tre sezioni di concorso e altrettante non competitive.

Ottimo il riempimento delle sale, che ha raggiunto l’83% (ma sappiamo bene che dall’anno scorso il numero di slae è stato drasticamente ridotto), con 65 titoli sold out. La manifestazione ha registrato una partecipazione significativa di abbonati e accreditati, con un incasso complessivo superiore ai 152.000 euro.

Il festival ha inoltre registrato risultati straordinari sui social: l’edizione 43TFF ha raggiunto oltre 7,3 milioni di impression (+211%) e 3,3 milioni di persone (+232%), con un incremento del 116% nelle condivisioni e interazioni più profonde, come dimostrano i +149% di condivisioni su Instagram e i +23% di salvataggi dei contenuti.

Per la prima volta, la cerimonia di apertura è stata trasmessa in diretta su RaiPlay, garantendo una visibilità senza precedenti. Anche la copertura mediatica tradizionale è stata positiva, con un significativo aumento degli sponsor a sostegno dell’iniziativa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese