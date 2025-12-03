Torino, previsioni meteo del 4 dicembre 2025

La giornata di giovedì 4 dicembre a Torino si presenterà moderatamente instabile, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle ore mattutine. Una configurazione atmosferica legata al transito di infiltrazioni umide, capaci di portare un peggioramento senza però generare fenomeni intensi. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 9°C, con lo zero termico poco sopra i 1370 metri. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: piogge leggere e cielo compatto

Il risveglio nel capoluogo piemontese sarà dominato da nubi compatte, spesso coprenti, accompagnate da deboli precipitazioni che interesseranno gran parte della mattinata. Le piogge non saranno mai intense, ma persistenti. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudovest, contribuendo a mantenere un quadro termico relativamente stabile.

Pomeriggio: fenomeni in esaurimento e schiarite timide

Nel pomeriggio si assisterà a una progressiva attenuazione delle piogge. La nuvolosità rimarrà diffusa, ma meno opprimente rispetto a inizio giornata. Qualche schiarita potrà affacciarsi verso le ore serali, soprattutto sui quadranti occidentali. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie, mentre i venti continueranno a soffiare da sudovest in regime debole.

Sera: fine dei fenomeni e cielo in miglioramento

La serata segnerà la definitiva fine delle precipitazioni, con il cielo che tenderà a divenire parzialmente nuvoloso. L’atmosfera resterà umida, ma senza ulteriori disturbi significativi. Una tregua che anticipa una fase meteorologica più variabile nei giorni successivi.

Tendenza meteo

Venerdì 5 dicembre: contesto variabile, con nubi sparse alternate a schiarite.

contesto variabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Sabato 6 dicembre: giornata soleggiata, clima più asciutto e stabile.

giornata soleggiata, clima più asciutto e stabile. Domenica 7 dicembre: prevalenza di sole e atmosfera serena.

