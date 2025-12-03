In Piemonte torna la neve, attesi accumuli fino a 40 centimetri

TORINO – Come anticipato, una perturbazione atlantica sta interessando il Piemonte.

E, secondo il meteorologo Andrea Vuolo, entrerà nel vivo nel pomeriggio-sera di oggi con il ritorno di precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità, localmente a carattere di rovescio in serata. Il sistema frontale sarà seguito da aria moderatamente fresca in quota, di origine polare-marittima, che favorirà così un modesto episodio nevoso su gran parte dell’arco alpino piemontese, più significativo tra Alpi Liguri e Marittime, dove sono attesi localmente accumuli superiori ai 30-40 centimetri di neve fresca sopra i 1.500-1.800 metri e in genere tra 10 e 25 centimetri altrove.

La quota neve, prosegue Vuolo, si manterrà generalmente superiore ai 1.200-1.400 metri fino al primo pomeriggio, poi in graduale calo dal pomeriggio e soprattutto in serata in concomitanza dell’intensificazione dei fenomeni fino a 700 metri sulle valli del Monregalese, 800-1.000 metri sui restanti settori alpini del Cuneese e oltre i 1.000-1.100 metri altrove, ma con locali e temporanei rovesci di neve umida fin sugli 800-900 metri anche su valli più interne e strette tra Torinese e Sesia.

In pianura, conclude, le piogge risulteranno deboli o moderate, diffuse soprattutto in serata e poi in graduale attenuazione da Ovest dalla prossima notte, in esaurimento nel corso della mattinata di domani. Accumuli pluviometrici tra 10 e 25 millimetri diffusi, localmente superiori sulle aree pedemontane del basso Cuneese.

