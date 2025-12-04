CronacaTorino
Scontro camion bici sulla circonvallazione di Orbassano: 46enne grave al Cto di Torino
Grave incidente a Orbassano: ciclista 46enne travolto da un camion in rotonda. Trasportato in elicottero al Cto di Torino in codice rosso
ORBASSANO – Un ciclista 46enne è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, in uno scontro con un camion in una rotonda sulla circonvallazione esterna di Orbassano. L’impatto è stato così violento che è stato necessario l’intervento dell’elicottero di Azienda Zero, che ha trasportato in codice rosso il 46enne all’ospedale Cto di Torino, dove si trova in condizioni critiche.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca1 giorno fa
Nole, si spara in testa dopo una lite con il compagno: dopo giorni in ospedale la donna è morta
Cronaca2 giorni fa
Scoperto un collaudato giro di fatture false per oltre 3 milioni a Saint-Vincent: coinvolte tre aziende piemontesi
Piemonte3 giorni fa
Il Giro d’Italia 2026 torna in Piemonte. Novi Ligure, Alessandria e Verbania sedi di tappa. Le donne a Rivoli, Sestriere e finale a Saluzzo
Meteo2 giorni fa
In Piemonte la nuova perturbazione atlantica porta piogge diffuse e fitte nevicate: i dettagli
Piemonte3 giorni fa
“Difenditi dalle teste di ca***”, la campagna dei Giovani Democratici Torino nella Giornata Mondiale contro l’AIDS
Cronaca3 secondi fa
Scontro camion bici sulla circonvallazione di Orbassano: 46enne grave al Cto di Torino
Economia47 minuti fa
40 milioni di euro, 200 mila visitatori, 15 mila ore di programmazione: ecco l’impatto (solo economico) della Vuelta in Piemonte
Cronaca2 ore fa