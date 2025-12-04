Seguici su

Scontro camion bici sulla circonvallazione di Orbassano: 46enne grave al Cto di Torino

Grave incidente a Orbassano: ciclista 46enne travolto da un camion in rotonda. Trasportato in elicottero al Cto di Torino in codice rosso

ORBASSANO – Un ciclista 46enne è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, in uno scontro con un camion in una rotonda sulla circonvallazione esterna di Orbassano. L’impatto è stato così violento che è stato necessario l’intervento dell’elicottero di Azienda Zero, che ha trasportato in codice rosso il 46enne all’ospedale Cto di Torino, dove si trova in condizioni critiche.

