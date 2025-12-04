Rubano i “gratta e vinci” sperando nella vincita, poi cercano di lasciare l’Italia ma vengono fermati a Omegna

VCO – Quattro uomini sono stati arrestati mentre stavano fuggendo fuori dal Piemonte dopo aver rubato due pacchi di schedine “gratta e vinci”. Il colpo è stato mess a segno in una tabaccheria di Arona, nel Vco, da un 34enne, un 37enne, un 43enne e un altro soggetto di 47 anni. Il valore del furto, stimato dai carabinieri, è di 600 euro. La proprietaria della ricevitoria ha allertato le forze dell’ordine non appena si è accorta del furto e così si sono potute analizzare le telecamere di sorveglianza, individuare la targa dei veicolo della fuga e intercettare la banda poche ore dopo, all’altezza della galleria della Verta di Omegna.

