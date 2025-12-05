CuneoSport
Italia da record: oro mondiale nella 4×50 mista stile libero agli Europei, Sara Curtis nel quartetto italiano
È stato battuto il record detenuto dagli atleti francesi, una medaglia d’oro al quartetto più forte al mondo.
EUROPEI – L’Italia del nuoto riscrive ancora una volta la storia. Agli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia) la staffetta azzurra 4×50 stile libero uomini-donne conquista una medaglia d’oro e soprattutto il nuovo record mondiale, facendo vibrare il tricolore sul tetto del mondo. Tra gli atleti, la piemontese Sara Curtis, fonte di orgoglio per il nostro territorio.
Un’impresa che arriva in una settimana già ricca di soddisfazioni e che conferma la forza, la solidità e il talento della squadra italiana, capace di dominare con una prova impeccabile dall’inizio alla fine.
Una staffetta-jet: quattro frazioni da urlo
Il quartetto formato da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e la saluzzese Sara Curtis ha nuotato in 1’27”26, cancellando il precedente primato della Francia (1’27”33 del 2022).
Un tempo pazzesco costruito su quattro frazioni di altissimo livello:
Deplano rompe il ghiaccio con un lancio da 20”97.
Zazzeri spinge forte in 20”51.
Di Pietro mantiene il vantaggio con un ottimo 23”07.
Curtis, velocissima, chiude in 22”71 e sigilla storia e oro.
Dietro agli azzurri, Ungheria (1’28”04) e Olanda (1’28”42), distanziate e mai davvero in grado di recuperare.
Le parole degli azzurri
Emozioni e orgoglio nelle parole dei protagonisti. Deplano sorride: «Non capita tutti i giorni un record mondiale: ce l’abbiamo fatta!».
Zazzeri, capitano e leader, sottolinea la magia del gruppo: «Lo volevamo a tutti i costi. Ci dicevamo da giorni che si poteva fare. È un orgoglio legare il mio nome a questa staffetta».
Con questa impresa, l’Italia mette in bacheca il sesto record mondiale di staffetta in vasca corta e il 27° contando anche la vasca lunga, confermandosi una delle nazioni più forti al mondo.
Che orgoglio!
