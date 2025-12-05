L’Italia, se supera i playoff dei Mondiali 2026, sarà nel girone B con Canada, Svizzera e Qatar

ITALIA – Si sono conclusi i sorteggi per i gironi ai mondiali di USA CANADA MEXICO 2026. L’Italia, inserita in quarta fascia potrebbe, se riesce a qualificarsi giocando i playoff al meglio, entrare nel girone B con Canada, Svizzera e Qatar. Un girone apparentemente facile, ma c’è ancora l’incognita playoff dopo che alle qualificazioni mondiali è passata la Norvegia, forte della vittoria diretta e della differenza reti.

Già nelle due scorse edizioni l’Italia non era riuscita a qualificarsi subito ed era andata ai playoff, finendo poi per non qualificarsi del tutto ai mondiali. Sperando che questa volta ci sarà un esito diverso le avversarie sono l’Irlanda del Nord in semifinale e una tra Galles e Bosnia in finale.

