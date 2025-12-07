Per il Piemonte in arrivo dal MUR 23 milioni di euro per 18 progetti di ricerca

PIEMONTE – In arrivo una bella boccata d’ossigeno dal MUR per le università e i centri di ricerca piemontesi. Sono stati stanziati infatti oltre 23 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca del Piemonte, che si sono aggiudicate 18 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.

A livello nazionale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha esaminato più di 5mila proposte, selezionandone 326 per un investimento complessivo superiore a 432 milioni di euro.

Per il Piemonte, lo stanziamento di 23.135.127,46 euro riguarda iniziative riconducibili ai tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities. Al settore Life science sono destinati 8.609.123,66 euro di cui 4.883.743,66 euro all’Università di Torino, 2.452.980 euro alla Fondazione del Piemonte per l’oncologia Candiolo e 1.272.400 euro all’Università del Piemonte Orientale. Per il settore Physical sciences and engineering il finanziamento complessivo è di 7.347.504,80 euro, di cui 4.963.188 euro al Politecnico di Torino e 2.384.316,80 euro all’Università di Torino. È di 7.178.499 euro, invece, lo stanziamento nel settore Social science and humanities. Nel dettaglio, all’Università di Torino andranno 4.841.317,46 euro e al Politecnico di Torino 2.337.181,54 euro.

«La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo. Congratulazioni ai ricercatori del Piemonte che si sono aggiudicati il bando FIS3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi a dare energia all’innovazione. State trasformando idee ambiziose in progetti capaci di aprire nuove strade per il futuro. Le vostre intuizioni sono il cuore dell’innovazione», ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Il Ministero ha già previsto per il prossimo biennio la quarta edizione del bando FIS con una dotazione finanziaria che rafforzerà ulteriormente l’impegno a sostegno della ricerca di base.

