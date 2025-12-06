CittadiniPiemonte
Torino sempre più vicina alle Alpi: FlixBus inaugura collegamenti diretti per Courmayeur e Chamonix
Con la nuova stagione sciistica partono le tratte dirette dal capoluogo al Monte Bianco
TORINO – Con l’avvio della stagione invernale, FlixBus lancia nuove tratte dirette che collegano Torino alle principali località alpine. Dal 14 dicembre sarà possibile raggiungere Courmayeur in due ore e mezza e Chamonix in circa tre ore, senza cambi. Sempre dallo stesso giorno, il servizio tra Torino e Aosta sarà potenziato fino a cinque collegamenti giornalieri, con tempi di percorrenza a partire da un’ora e mezza.
Le fermate sono posizionate in punti strategici vicino agli impianti di risalita e alle strutture ricettive, facilitando l’organizzazione dei soggiorni sciistici. A Courmayeur, gli autobus arrivano in Piazzale Monte Bianco; a Chamonix alla stazione degli autobus vicina alla teleferica dell’Aiguille du Midi; ad Aosta all’autostazione di Via Georges Carrel, a pochi passi dalla telecabina Aosta-Pila.
Le fermate cittadine sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, situate in Corso Vittorio Emanuele II e presso le stazioni ferroviarie di Torino Stura e Torino Lingotto.
Parallelamente, FlixBus rinnova l’accordo con la Via Francigena per promuovere viaggi slow tra Torino, il Canavese e la Val di Susa. I viaggiatori potranno percorrere le tappe del celebre cammino europeo, esplorando borghi e bellezze naturali, con tariffe agevolate e una scoperta più immersiva del territorio. Percorsi verso ovest conducono verso Susa, Avigliana, Bussoleno e la Sacra di San Michele, mentre verso est si attraversano Chivasso e Castell’Apertole fino a Livorno Ferraris. Chi arriva a Oulx può avviarsi verso il Moncenisio, approfondendo il contatto con le comunità locali.
