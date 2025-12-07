Seguici su

SportTorino

Anita Gastaldi ha vinto il bronzo nei 200 farfalla agli Europei di nuoto con il nuovo primato nazionale

Vittoria a sorpresa e primato dela nuotatrice nata a Bra
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

1 minuto fa

il

La piemontese Anita Gastaldi ha vinto a sorpresa la medaglia di bronzo nella finale dei 200 farfalla donne agli Europei di nuoto in vasca corta 2025 ottenendo con 2’04″07, il nuovo primato nazionale.

L’italiana ha retto il ritmo delle prime dalle prime vasche, arrivando terza dopo l’irlandese Ellen Walshe  e la danese Helena Rosendahl Bach.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *