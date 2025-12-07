SportTorino
Anita Gastaldi ha vinto il bronzo nei 200 farfalla agli Europei di nuoto con il nuovo primato nazionale
Vittoria a sorpresa e primato dela nuotatrice nata a Bra
La piemontese Anita Gastaldi ha vinto a sorpresa la medaglia di bronzo nella finale dei 200 farfalla donne agli Europei di nuoto in vasca corta 2025 ottenendo con 2’04″07, il nuovo primato nazionale.
L’italiana ha retto il ritmo delle prime dalle prime vasche, arrivando terza dopo l’irlandese Ellen Walshe e la danese Helena Rosendahl Bach.
