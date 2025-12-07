Volley femminile, Serie A1: nelle sfide del pomeriggio vincono Novara e Chieri, ko Cuneo

PIEMONTE – La 13ma giornata di Serie A1 di Volley femminile ha visto in campo nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, tre formazioni piemontesi.

Novara-Firenze

La prima sfida in ordine di tempo, giocata alle 16, è stata quella tra Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze. Netta la vittoria della formazione di casa: secco 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) e 3 punti guadagnati in classifica. La squadra di Lorenzo Bernardi chiude così al quarto posto il girone d’andata, con ben 10 vittorie conquistate. Nel contesto di una prestazione di alto livello, MVP per la regista Carlotta Cambi e titolo di top scorer (21 in tre set) per Tatiana Tolok. «Forse nel primo set e mezzo non abbiamo espresso il massimo in difesa, fondamentale che per noi è un po’ il “termometro” della prestazione generale» – ha dichiarato a fine partita il coach di Novara Bernardi – «Ciò detto, abbiamo gestito bene poi la sfida, vincendo in tre set e chiudendo nel modo migliore possibile il nostro girone d’andata. Il bilancio fin qui, al netto anche delle difficoltà affrontate, non può che essere positivo ma ora dobbiamo guardare avanti, dato che ci aspettano diverse partite importanti».

Chieri-Perugia

In coabitazione con Novara e Milano in classifica, ma con il vantaggio per quoziente set, c’è la Reale Mutua Chieri, che nella sfida delle 17 ha battuto 3 a 0 (25-22; 25-14; 25-15) la Bartoccini Mc-Restauri Perugia. Il set più incerto è stato il primo. Le umbre hanno contenuto molto bene gli attacchi chieresi e il punteggio è rimasto in bilico fino al 21-21, quando Spirito e compagne hanno ottenuto il break decisivo e hanno chiuso 25-22. Molto meno combattuti i due successivi set che Chieri ha sempre in mano e si aggiudica 25-14 e 25-15. Il premio di MVP va a Cekulaev che con 11 punti è la terza miglior realizzatrice di serata, preceduta di Dervisaj-Kunzler e Nemeth (17).

Megabox-Cuneo

Ancora alle 17, l’Honda Cuneo ha costretto al quarto set i padroni di casa della Megabox Vallefoglia, uscendo alla fine sconfitta al Pala Megabox di Pesaro (26-24, 27-25, 23-25, 25-18). Primi tre set molto equilibrati, le cuneesi hanno ceduto solo nel quarto parziale. La squadra di Salvagni è stata in particolare penalizzata dai troppi errori (30 alla fine, di cui ben 19 in battuta), mentre le ragazze di coach Pistola hanno mantenuto la freddezza sufficiente per aggiudicarsi i primi due set in volata e poi il quarto dominato sin dall’inizio. Alla distanza, ha fatto la differenza la panchina lunga delle tigri. Nella Megabox sempre determinante Bici (19 punti), ottima Ungureanu (14 punti con il 66% in attacco).

