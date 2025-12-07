Volpiano, si scontrano una automobile e una moto: un ragazzo di 14 anni è grave

VOLPIANO – È stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino il ragazzo di 14 anni rimasto coinvolto in uno scontro nella serata di oggi.

Secondo quanto si apprende, erano circa le 18.30 quando il giovane, in sella alla propria moto, e il conducente di una automobile si sono scontrati in via Meana a Volpiano. Ad avere la peggio il 14enne.

Sul posto il personale sanitario del 118 che ha subito soccorso e stabilizzato il ragazzo, richiesto anche l’intervento dell’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso per trasferirlo al Cto. Il 14enne presentava diversi traumi e fratture; all’arrivo in ospedale era comunque sveglio.

Si dovrà chiarire la dinamica del sinistro.

Notizia in aggiornamento

