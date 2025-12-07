Arrestato in Spagna l’anarco-insurrezionalista Gabriel Pombo da Silva: era nella stessa rete terroristica promossa da Alfredo Cospito

TORINO – Nella mattinata di oggi, 7 dicembre, la Comisarìa General de Informaciòn della Policìa Nacional del Regno di Spagna, in stretto coordinamento con la Digos di Torino, ha arrestato Gabriel Pombo da Silva. L’anarco-insurrezionalista spagnolo era stato condannato a due anni di reclusione per apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, nell’ambito dell’operazione “Scripta Manenti“, che ha disarticolato l’associazione terroristica internazionale Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale. Una realtà promossa, costituita e organizzata tra gli altri da Alfredo Cospito, attualmente sottoposto al 41bis.

Pombo da Silva è una delle maggiori figure di riferimento del mondo dell’anarco-insurrezionalismo. Durante le indagini, è emerso come egli diffondeva per finalità apologetica e istigatoria del terrorismo di matrice anarchica “il pensiero e le strategie dei gruppi lottarmatisti internazionali”. Lo faceva attraverso il sito culmine.noblogs.org, che garantiva un’apposita sezione dedicata alla cosiddetta “informalità”, strumentale a promuovere l’adesione al “progetto rivoluzionario” e a garantire la comunicazione e il collegamento fra le cellule dell’associazione eversiva.

Pombo da Silva Era già stato arrestato nel 2019 in Portogallo nell’ambito di un’operazione congiunta condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalla Digos di Brescia, insieme alla Polizia civile lusitana e al Cuerpo Nationale de Policìa spagnolo.

