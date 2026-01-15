BiellaCronaca
Lo segnalano sull’app You Pol, nella sua casa di Biella gli agenti trovano eroina e un’arma
Una beretta calibro 7.65 con la matricola cancellata
BIELLA – Un 45enne è stato arrestato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di una pistola con matricola abrasa. La particolarità di questo fermo è che le indagini sono partite da una segnalazione effettuato sull’App YouPol, l’applicazione della polizia di Stato nata nel 2017 che consente ai cittadini di segnalare episodi di bullismo, spaccio e violenza domestica.
Gli agenti, perquisendo la casa del segnalato, hanno trovato anche 70 grammi di eroina, telefoni cellulari, libri contabili oltre a bilancini elettronici, e materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa 5.000 euro nascosta in un bracciolo dell’auto.
