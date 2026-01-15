Lo segnalano sull’app You Pol, nella sua casa di Biella gli agenti trovano eroina e un’arma

BIELLA – Un 45enne è stato arrestato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di una pistola con matricola abrasa. La particolarità di questo fermo è che le indagini sono partite da una segnalazione effettuato sull’App YouPol, l’applicazione della polizia di Stato nata nel 2017 che consente ai cittadini di segnalare episodi di bullismo, spaccio e violenza domestica.

Gli agenti, perquisendo la casa del segnalato, hanno trovato anche 70 grammi di eroina, telefoni cellulari, libri contabili oltre a bilancini elettronici, e materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa 5.000 euro nascosta in un bracciolo dell’auto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese