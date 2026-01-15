Si accorgono dell’intossicazione da monossido e chiamano i soccorsi, due persone in salvo a Cervasca

CUNEO – A Cervasca questa mattina due persone sono state portate in ospedale in via precauzionale perchè si presumeva fossero stati intossicati dal monossido di carbonio. I soccorsi sono stati chiamati dalla coppia stessa, che lamentava nausea e spossatezza. Sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e l’ufficio tecnico del Comune di Cervasca. All’interno dell’abitazione (riscaldata con stufa a legna e una a pellet) sono state effettivamente rilevate tracce di monossido di carbonio e quindi il Comune ha certificato la non idoneità dei locali fino all’esecuzione dei necessari controlli e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’episodio arriva pochi giorni dopo le due morti di Castelrotto di Guarene, dove padre e figlio sono deceduti nel sonno per esalazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese