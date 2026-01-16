Incendio in un palazzo a Venaria: mansarda in fiamme, un operaio ferito

VENARIA REALE – Intervento in corso dei vigili del fuoco a Venaria Reale, dove un incendio è divampato nella mansarda di un edificio di sette piani in via Salvemini. Le fiamme si sono sviluppate nella parte alta dello stabile, dove erano in corso lavori di ristrutturazione: proprio da lì potrebbe essere partita la prima scintilla, ma le cause restano ancora da accertare.

Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Durante le operazioni, un operaio è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. L’uomo è stato assistito dai volontari della Croce Reale di Venaria e verrà accompagnato in ospedale per accertamenti.

A scopo precauzionale, le persone presenti all’interno dell’edificio sono state evacuate. Al momento non si registrano casi di intossicazione tra i residenti.

