CronacaTorino
Incendio in un palazzo a Venaria: mansarda in fiamme, un operaio ferito
Il fuoco è divampato nella mansarda di un edificio di sette piani in via Salvemini, dove si stavano effettuando lavori di ristrutturazione
VENARIA REALE – Intervento in corso dei vigili del fuoco a Venaria Reale, dove un incendio è divampato nella mansarda di un edificio di sette piani in via Salvemini. Le fiamme si sono sviluppate nella parte alta dello stabile, dove erano in corso lavori di ristrutturazione: proprio da lì potrebbe essere partita la prima scintilla, ma le cause restano ancora da accertare.
Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.
Durante le operazioni, un operaio è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. L’uomo è stato assistito dai volontari della Croce Reale di Venaria e verrà accompagnato in ospedale per accertamenti.
A scopo precauzionale, le persone presenti all’interno dell’edificio sono state evacuate. Al momento non si registrano casi di intossicazione tra i residenti.
