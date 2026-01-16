CinemAmbiente torna a Torino: il Festival del cinema ambientale dal 3 al 7 giugno 2026

TORINO – La città si prepara ad accogliere la 29ª edizione del Festival CinemAmbiente, in programma dal 3 al 7 giugno 2026. La manifestazione, punto di riferimento internazionale per il cinema a tema ambientale, è organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furxhi.

La struttura del Festival

Anche per il 2026 il Festival conferma la sua struttura consolidata, con due sezioni competitive: il Concorso internazionale Documentari e il Concorso internazionale Cortometraggi. Accanto a queste, spazio alle sezioni non competitive Made in Italy, dedicata alla migliore produzione documentaristica nazionale dell’ultimo anno, e Panorama, che proporrà una selezione di film provenienti da tutto il mondo legati a specifici focus tematici ambientali.

È già aperto il bando di concorso, riservato a film a tematica ambientale prodotti dopo il 1° gennaio 2024. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 28 marzo 2026 e avverranno tramite la piattaforma FilmFreeway.

Parallelamente prende il via CinemAmbiente Junior 2026, il progetto educativo del Festival rivolto alle scuole, inserito nel programma La Scuola in Prima Fila del Museo Nazionale del Cinema e sviluppato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione.

Giunge alla settima edizione il Concorso nazionale CinemAmbiente Junior, dedicato ai cortometraggi a tema ambientale realizzati dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 aprile 2026, mentre la proclamazione dei vincitori è prevista per il 28 maggio.

Sempre nell’ambito delle attività junior, a partire dal 29 gennaio e fino al 7 maggio, è in programma il ciclo di proiezioni didattiche “Ciak, eco-azione!”: nove appuntamenti rivolti alle scuole con una selezione di film internazionali, tra fiction e documentari, per riflettere sulle sfide ambientali e sull’impegno attivo nella tutela della natura. Le proiezioni si svolgeranno in presenza al Cinema Massimo di Torino per le scuole piemontesi e online per gli istituti del resto d’Italia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese