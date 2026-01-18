Non si placano le nevicate nel Torinese e nel Cuneese: entro lunedì mattina nuove (lievi) precipitazioni anche sotto gli 800 metri – FOTO

CUNEO – Da venerdì 16 gennaio il Piemonte è stato nuovamente interessato da copiose nevicate alpine, soprattutto nel Torinese e nel Cuneese. Le quantità maggiori, alla quota di riferimento di 2000 metri, sono state registrate sulle Alpi Graie con 35-50cm e massimi di 60cm. Dopo essere brevemente scesa sotto i 1000 m, la quota neve è risalita nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, a 1300-1500 metri.

Oggi sono in intensificazione le precipitazioni su tutte le aree alpine e pedemontane dal Biellese al Cuneese, con quota della neve in graduale calo dai 1400-1700 metri a 800-1000 metri, temporaneamente fino a 500-700 metri tra Cuneo, Mondovì e alta Langa. Attesa ancora neve fresca oltre i 1500 metri entro la serata di lunedì, nonché qualche centimetro di neve umida fino a 600-800 metri sul Cuneese soprattutto tra la notte e la mattinata di lunedì.

Nella gallery qui sotto, alcune foto di oggi che ritraggono la neve caduta ad Argentera (CN), Ceresole Reale (TO) e Pragelato (TO)

