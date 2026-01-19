TORINO – A Torino, martedì 20 gennaio 2026 si aprirà con un cielo variabile, inserito in una fase di transizione atmosferica che porterà a un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà asciutto dall’inizio alla fine della giornata.

Mattino: cielo movimentato e aria fredda

Durante la mattinata, il meteo a Torino sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con un cielo spesso irregolare ma senza addensamenti compatti. Le temperature minime, intorno ai 3°C, manterranno un clima freddo ma non particolarmente rigido per il periodo. I venti deboli da Sudovest contribuiranno a limitare la formazione di nebbie o foschie, mentre lo zero termico, posizionato attorno ai 939 metri, indicherà una massa d’aria piuttosto fredda in quota.

Pomeriggio: schiarite più diffuse e clima stabile

Nel pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità, con schiarite via via più estese che renderanno il cielo più luminoso. Il contesto atmosferico resterà stabile, senza precipitazioni e con buona visibilità. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, valore in linea con le medie di gennaio. I venti, sempre deboli, tenderanno a disporsi dai quadranti Sud-Sudovest, senza effetti rilevanti.

Sera: ampi rasserenamenti sulla città

In serata il miglioramento diventerà più evidente, con ampie aperture del cielo e tratti sereni su gran parte dell’area urbana e metropolitana. Il rasserenamento favorirà una diminuzione delle temperature notturne, soprattutto nelle zone periferiche e meno urbanizzate.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 21 gennaio: giornata soleggiata, con cielo sereno e aria fredda al mattino;

giornata soleggiata, con cielo sereno e aria fredda al mattino; Giovedì 22 gennaio: condizioni ancora stabili e luminose, con lieve rialzo delle temperature diurne;

condizioni ancora stabili e luminose, con lieve rialzo delle temperature diurne; Venerdì 23 gennaio: aumento della nuvolosità e scenario più variabile, con possibile peggioramento verso sera.

