Lo scatto di Federico Milesi del Castel Borello di Bussoleno vince il concorso Wiki Loves Monuments Piemonte – FOTO

TORINO – Festa per i 25 anni di Wikipedia al museo del Risorgimento a Torino. Wikimedia Italia ha premiato domenica 18 gennaio nel Museo del Risorgimento di Torino i vincitori della quattordicesima edizione di Wiki Loves Monuments Italia e della settima edizione di Wiki Loves Monuments Piemonte, sezioni rispettivamente nazionale e locale del concorso fotografico più grande al mondo. L’evento è stato inoltre l’occasione per premiare celebrare i 25 anni di Wikipedia.

Per la rassegna piemontese, categoria generale, ha vinto lo splendido scatto di Federico Milesi, che ritrae Castel Borello a Bussoleno (TO). Secondo posto in classifica per il Forte di Vinadio di Olgierd Rudak, al terzo posto l’enigmatico Castello del Conte Verde ancora di Federico Milesi. Nella categoria dedicata agli edifici pubblici e ai luoghi della memoria, il primo classificato piemontese è stato il Cimitero monumentale di Torino, nell’immagine di Francoamantea.

All’evento hanno partecipato anche le istituzioni del territorio che, nel corso degli anni, hanno collaborato con Wikimedia Italia per la digitalizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale che custodiscono: il direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Alessandro Bollo; Enrico Ferraris, curatore del Museo Egizio; Simone Solinas, responsabile direzione comunicazione e stampa del Teatro Regio di Torino; il professore associato del Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino, Enrico Bertacchini; Cecilia Cognigni, dirigente del servizio biblioteche della città di Torino; Sandra Migliore, responsabile della Biblioteca di Economia e Management dell’Università di Torino.

L’iniziativa di Wikimedia ha come obiettivo quello di invitare cittadini e appassionati a documentare e valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso fotografie libere e riutilizzabili. L’edizione 2025 di Wiki Loves Monuments Italia ha visto il coinvolgimento di oltre 500 partecipanti, tra professionisti e amatori per un totale di oltre 26 mila fotografie caricate. Di queste, quasi 4 mila sono già in uso sui progetti Wikimedia e contribuiscono alla diffusione di una conoscenza accessibile e condivisa. Grazie a questi numeri, l’Italia si posiziona al primo posto a livello internazionale per numero di partecipanti e al terzo per numero di fotografie raccolte.

