Addio ad Anna Maria Zucca, presidente e fondatrice dei centri antiviolenza E.M.M.A: «Il suo pensiero, il suo lavoro e il suo esempio continueranno a vivere»

TORINO – E’ morta la notte scorsa Anna Maria Zucca, presidente e fondatrice dei centri antiviolenza E.M.M.A. Aveva dedicato la sua vita alla lotta per i diritti delle donne sin dal 1998, con la fondazione dell’Associazione donne e futuro, diventando un punto di riferimento fondamentale nel contrasto alla violenza di genere.

Tra gli ultimi progetti da lei seguiti e guidati c’è Help house girls, grazie al quale è possibile donare e sostenere la casa rifugio per giovani donne che hanno subito o subiscono violenza di genere. «Il suo pensiero, il suo lavoro e il suo esempio continueranno a vivere nelle pratiche quotidiane dell’associazione, rafforzandone la determinazione a proseguire» scrive E.M.M.A. in un comunicato sul proprio sito.

