Ivrea, rapina violenta in corso Nigra: tre giovanisimi fermati dai carabinieri

IVREA – Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate mediante l’uso di armi per una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Ivrea.

Nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio i militari della Arma dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea, con il supporto delle stazioni di Settimo Vittone e Agliè, hanno eseguito tre fermi di indiziato di delitto nei confronti di altrettanti giovani ritenuti responsabili dell’aggressione.

Le manette sono scattate ai polsi di un ventenne senza fissa dimora, di una diciannovenne e di un diciassettenne. Tutti sarebbero già noti alle forze dell’ordine nel territorio eporediese.

L’aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avrebbero messo a segno la rapina la sera del 21 febbraio in corso Nigra, nei pressi di un bar, sempre a Ivrea. La vittima, un trentenne residente in Emilia-Romagna, sarebbe stata aggredita con estrema violenza: colpita con pugni e calci e anche con una catena, un bastone di legno e alcune pietre.

L’obiettivo dei tre aggressori, secondo quanto emerso dalle indagini, era impossessarsi degli oggetti di valore che l’uomo indossava: due collane d’oro e un braccialetto in argento.

A causa delle percosse il trentenne è stato trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

Le indagini e gli arresti

I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato immediatamente le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte e alle successive attività tecniche, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei presunti responsabili e a rintracciarli.

Dopo il fermo, il ventenne è stato trasferito nel carcere di Ivrea, la diciannovenne alla casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino, mentre il minorenne è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza “Uberto Radaelli”.

In seguito alla convalida dei provvedimenti, il Tribunale di Ivrea ha disposto gli arresti domiciliari per la giovane e la custodia cautelare in carcere per il ventenne. Anche il Tribunale per i Minorenni di Torino ha convalidato il fermo del diciassettenne, per il quale è stata disposta la custodia in un istituto penale minorile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese