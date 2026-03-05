Scontro mortale all’alba sulla tangenziale di Torino

TORINO – Un grave scontro stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6, sulla tangenziale nord di Torino, in carreggiata sud, all’altezza dell’uscita di corso Regina Margherita.

Per cause ancora in fase di accertamento, due mezzi sono rimasti coinvolti nello scontro. Si tratta di una Ford Fiesta e una Toyota Yaris. L’impatto si è rivelato particolarmente violento e ha avuto conseguenze drammatiche: un uomo ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 di Azienda Zero. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima, mentre una seconda persona coinvolta nel sinistro è stata soccorsa e stabilizzata sul luogo dell’incidente.

Il ferito è stato successivamente trasportato in ambulanza all’Ospedale Maria Vittoria con codice giallo, indicando condizioni di media gravità.

Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi al traffico nelle prime ore del mattino lungo uno dei principali assi di collegamento della cintura torinese. Lo svincolo di Venaria è stato chiuso al traffico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese