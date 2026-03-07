Auto si ribalta sulla provinciale 1 vicino a Lignana: conducente trasportata in ospedale

LIGNANA – Nella serata di venerdì 6 marzo, intorno alle 20:30, un’automobile si è ribaltata sulla carreggiata della strada provinciale 1 a Lignana. La conducente è riuscita ad uscire dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi: è stata trasportata comunque in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo, messo di traverso sulla carreggiata tanto da impedire il passaggio su entrambi i sensi di marcia. Per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Trino a cui toccherà la ricostruzione della dinamica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese