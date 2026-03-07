CronacaTorino
Sorpreso in flagranza mentre ruba in una tabaccheria di Pinerolo in piena notte: arrestato
PINEROLO – Un uomo trentenne è riuscito ad entrare in una tabaccheria di via Vigone a Pinerolo forzando una finestra. La vicenda si è svolta nella notte di sabato 7 marzo intorno alle 3.30.
Il trentenne ha iniziato ad arraffare tabacchi e i contanti in cassa del valore di 160 euro quando si è trovato davanti i carabinieri della Radiomobile di Pinerolo. Inutile il tentativo di fuga, i militari lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato e sarà processato per direttissima.
