Sorpreso in flagranza mentre ruba in una tabaccheria di Pinerolo in piena notte: arrestato

PINEROLO – Un uomo trentenne è riuscito ad entrare in una tabaccheria di via Vigone a Pinerolo forzando una finestra. La vicenda si è svolta nella notte di sabato 7 marzo intorno alle 3.30.

Il trentenne ha iniziato ad arraffare tabacchi e i contanti in cassa del valore di 160 euro quando si è trovato davanti i carabinieri della Radiomobile di Pinerolo. Inutile il tentativo di fuga, i militari lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato e sarà processato per direttissima.

