Torino, riaperto il campo da calcio del Parco Colletta dopo la riqualificazione con fondi PNRR

TORINO – Proseguono a Torino le inaugurazioni degli impianti sportivi riqualificati grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel pomeriggio è stato inaugurato il rinnovato campo da calcio a 11 all’interno del Parco della Colletta, oggetto di un intervento di completa riqualificazione.

I lavori hanno riguardato il rifacimento del terreno di gioco, ora in erba sintetica, la nuova tracciatura del campo e l’installazione di nuove panchine.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore allo Sport Domenico Carretta e il presidente della Circoscrizione 7 di Torino, Luca Deri.

L’inaugurazione è stata accompagnata da un mini torneo che ha visto protagonisti i giovani calciatori under 8 delle società sportive del territorio della Circoscrizione 7 e alcune squadre del campionato del Centro Sportivo Italiano. L’iniziativa è stata coordinata dalla Polisportiva Santa Giulia e si è conclusa con un momento conviviale tra i partecipanti.

Il campo riqualificato, omologato dalla federazione, fa parte della cosiddetta Cittadella dello Sport del Parco Colletta, uno dei più grandi complessi sportivi comunali della città, situato nel quartiere Vanchiglietta. L’area comprende anche un campo da calcio a 11 in erba naturale, un altro in terra battuta, due piste per il pattinaggio indoor e outdoor e, nel complesso di via Ragazzoni 5, una piscina e una palestra.

L’intervento rientra nel Piano Integrato Urbano della città, che prevede progetti di rigenerazione urbana con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici, ridurre le vulnerabilità sociali e valorizzare i luoghi dedicati allo sport e alla socialità. Secondo l’amministrazione comunale, la riqualificazione degli impianti sportivi rappresenta uno degli strumenti per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita nei quartieri.

