Drone agricolo danneggia cavi elettrici della linea Sfm1 tra San Benigno Canavese e Bosconero

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire i collegamenti tra le stazioni interessate

BOSCONERO – Circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa sulla linea Sfm1 nel Torinese a causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di San Benigno Canavese e Bosconero.

Secondo le prime informazioni, il danneggiamento dei cavi sarebbe stato provocato da un drone agricolo che avrebbe urtato la linea aerea prima di cadere nelle vicinanze dei binari.

A seguito dell’incidente la circolazione dei treni è stata sospesa nel tratto compreso tra Settimo Torinese e Rivarolo Canavese.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della linea.

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire i collegamenti tra le stazioni interessate. I passeggeri del treno rimasto coinvolto nell’interruzione, una decina di persone, sono stati fatti scendere alla stazione di Bosconero e accompagnati a destinazione tramite taxi.

