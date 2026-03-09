PiemonteSport
Filippo Ganna domina la prima tappa della Tirreno – Adriatico di ciclismo
Ganna si prende la prima maglia di leader della classifica generale
Filippo Ganna ha vinto alla grande la cronometro di Lido di Camaiore, prima tappa della Tirreno – Adriatico .
Il corridore della Ineos ha dominato la prova contro il tempo sul lungomare toscano e si prende la prima maglia di leader della classifica generale.
Il due volte campione del mondo di specialità ha vinto con una media di 56,8 km/h, il record di velocità in una cronometro della Tirreno Adriatico,
