Filippo Ganna domina la prima tappa della Tirreno – Adriatico di ciclismo

Ganna si prende la prima maglia di leader della classifica generale

3 minuti fa

Filippo Ganna ha vinto alla grande la cronometro di Lido di Camaiore, prima tappa della Tirreno – Adriatico .
Il corridore della Ineos ha dominato la prova contro il tempo sul lungomare toscano e si prende la prima maglia di leader della classifica generale.

Il due volte campione del mondo di specialità ha vinto con una media di 56,8 km/h, il record di velocità in una cronometro della Tirreno Adriatico,

 

