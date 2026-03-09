Un video ci fa entrare nello spogliatoio del Grande Torino grazie all’AI

TORINO – L’Intelligenza Artificiale è uno strumento molto potente, lo sappiamo. Capace di ottimi risultati e, come tutti gli strumenti molto potenti, capace anche di fare danni enormi. In questo caso però ci regala solo un piccolo sogno e ci permette di entrare nello spogliatoio del Grande Torino.

La squadra che la tragedia di Superga rese eterna è nel cuore di ogni sportivo, non solo dei tifosi del Toro e questo è davvero un regalo importante. Loik, Rigamonti, Castigliano, Bacigalupo, Gabetto, Grezar, Maroso, Ossola, Menti, Ballarin e naturalmente Capitan Mazzola sono lì, possiamo vederli muoversi e prepararsi per la partita.

Indossano la maglia granata con lo scudetto sul petto e vivono in un ambiente che ci riporta agli anni ’40 del secolo scorso. Nel video vediamo i palloni storici, strofinacci, bacinelle di acqua calda, tavoli e panchine in legno, i vecchi appendiabiti. Tutti strumenti e arredi che nel calcio supermoderno di oggi non si usano più.

Possiamo anche immaginare che gli spogliatoi con i muri scrostati che vediamo nel video siano quelli del vecchio Stadio Filadelfia, giusto per sentirci un po’ più a casa. Il risultato è un salto nel passato, tra storia, mito e leggenda, e rivedere quei campioni muoversi, quegli occhi sorridere, è un’emozione per tutti.

Il video è stato realizzato da Pit Media.

