15enne invalido torturato per ore a Torino la notte di Halloween, messa alla prova per l’indagata minorenne

TORINO – Una notte da dimenticare, di reale terrore, per un adolescente di 15 anni – invalido – che la notte di Halloween è stato vittima delle sevizie di un gruppo di coetanei. Secondo quanto denunciato dalla madre ai carabinieri della compagnia di Moncalieri, il giovane sarebbe stato attirato con l’inganno dal gruppo di ragazzi — tutti minorenni e già noti alle forze dell’ordine — e poi torturato per ore in un’abitazione di Torino.

Qualche tempo fa la svolta nel caso: due adolescenti di 14 e 15 anni, entrambi residenti a Moncalieri, sono stati arrestati e trasferiti in una comunità. Con loro una terza imputata, una ragazzina di 16 anni.

Per lei il tribunale dei minorenni di Torino, nei giorni scorsi, ha stabilito la messa alla prova accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Roberto Capra, a cui la procura dei minori non si è opposta. La 16enne non verrà condannata, ma dovrà seguire un programma rieducativo con lavori di pubblica utilità.

L’indagata è accusata di violenza privata e sequestro di persona; gli altri due imputati invece dovranno rispondere anche di violenza sessuale di gruppo.

