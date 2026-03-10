TORINO – Le previsioni meteo per Torino di mercoledì 11 marzo 2025 indicano una giornata caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino, destinati a diradarsi nel corso della giornata fino a lasciare spazio a cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, mentre in serata tornerà un aumento della nuvolosità. Le temperature si manterranno relativamente miti per il periodo, con minima di 6°C e massima fino a 15°C. Lo zero termico sarà intorno ai 1838 metri, mentre i venti saranno deboli da Sud-Sudovest al mattino e da Est nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nebbia e nubi basse sulla pianura torinese

La giornata nel capoluogo piemontese inizierà con nubi basse e banchi di nebbia, fenomeni tipici delle pianure del Piemonte occidentale in presenza di umidità nei bassi strati. Con il passare delle ore la nebbia tenderà gradualmente a dissolversi, consentendo una maggiore luminosità nel corso della tarda mattinata.

Pomeriggio: schiarite e clima più mite

Nel pomeriggio il cielo su Torino sarà parzialmente nuvoloso, con momenti di maggiore apertura tra le nubi. La temperatura potrà raggiungere 15°C, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole per il periodo. I venti resteranno deboli e ruoteranno dai quadranti orientali.

Sera: tornano le nubi

Nel corso della serata è previsto un nuovo aumento della copertura nuvolosa, legato al passaggio di correnti umide provenienti da sud. Nonostante il cielo più coperto, non sono attese precipitazioni sulla città. Infiltrazioni umide interessano il Piemonte, portando molte nubi ma fenomeni scarsi o assenti sulle pianure. Le Alpi settentrionali potranno vedere cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata, mentre sulle pianure occidentali saranno possibili nebbie mattutine in graduale dissolvimento.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 12 marzo: tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Venerdì 13 marzo: condizioni ancora variabili, senza fenomeni significativi;

condizioni ancora variabili, senza fenomeni significativi; Sabato 14 marzo: possibile arrivo di piogge deboli, legate a una nuova perturbazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese