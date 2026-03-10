Avvistato uno  Stealth B-2 in volo a bassa quota sulle Valli di Lanzo a Cafasse. Il bombardiere invisibile ai radar che ci faceva in Piemonte ?

CAFASSE – Secondo quanto riportato dal Risveglio è stato avvistato uno Stealth B-2 in volo a bassa quota sulle Valli di Lanzo a Cafasse. Lo Stealth B-2 Spirit è uno dei bombardieri strategici più avanzati e costosi mai costruiti, progettato per penetrare le difese nemiche grazie alla sua tecnologia stealth che lo rende invisibile ai radar. Con soli 21 esemplari prodotti e un costo unitario di centinaia di milioni di dollari quello che viene chiamato tecnicamente Northrop Grumman B‑2 Spirit è un aereo utilizzato in missioni particolarmente importanti.

Il B-2 nasce negli anni della Guerra Fredda, quando gli Stati Uniti cercavano un aereo capace di superare i sistemi radar sovietici. Il progetto fu sviluppato dall’azienda Northrop Grumman, che lavorò su una configurazione aerodinamica molto particolare: la ala volante, priva di fusoliera e coda tradizionali. Il primo volo avvenne nel 1989, mentre l’entrata in servizio operativo con l’US Air Force avvenne nel 1997. E’ dotato di un equipaggio di 2 piloti.

Lo Stealth deve la sua bassa osservabilità radar alla forma aerodinamica a ala volante, che disperde le onde radar, ai materiali radar-assorbenti sulla superficie dell’aereo, ai motori nascosti all’interno della struttura e a una firma termica ridotta per evitare rilevamenti a infrarossi. Il B-2 è progettato per missioni a lunghissimo raggio e può decollare dagli Stati Uniti per colpire obiettivi in qualsiasi parte del mondo grazie ai rifornimenti in volo. , un’apertura alare di circa 52 metri e un’autonomia di oltre 11.000 km senza rifornimento . Può trasportare sia armi convenzionali sia armi nucleariLa presenza di Leonardo e dell’industria aerospaziale d’eccellenza rende la nostra zona un polo strategico.

