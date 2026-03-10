Persona sui binari di Porta Susa blocca la circolazione per mezz’ora. Disagi per i pendolari

TORINO – Mattinata complicata per molti pendolari nel nodo ferroviario di Torino. Tra le 8.30 e le 9 di oggi, martedì 10 marzo 2026, la circolazione dei treni è rimasta bloccata per circa mezz’ora nella zona della stazione di Torino Porta Susa.

A causare l’interruzione è stato un uomo avvistato sui binari, circostanza che ha costretto a fermare temporaneamente il traffico ferroviario per motivi di sicurezza. Diversi convogli hanno accumulato ritardi, con ripercussioni soprattutto per chi si stava spostando verso il lavoro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno individuato e allontanato l’uomo. Secondo quanto emerso, la persona non avrebbe avuto intenzioni dimostrative o gesti estremi.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno effettuato le verifiche di sicurezza previste in questi casi. Una volta conclusi i controlli, la circolazione è ripresa regolarmente.

L’episodio ha comunque provocato ritardi su diverse linee, creando disagi soprattutto per i pendolari diretti a Torino nelle prime ore della mattina.

