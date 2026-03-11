TORINO – Le previsioni meteo per Torino di giovedì 12 marzo 2026 indicano una giornata stabile e generalmente luminosa grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa gran parte del Nord-Ovest. Il tempo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti e un clima decisamente primaverile nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni durante la giornata, mentre i venti resteranno deboli al mattino e moderati nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 8°C di minima e 18°C di massima, con zero termico attorno ai 1995 metri.

Mattino: cieli sereni e aria fresca

La giornata di giovedì inizierà a Torino con cieli sereni o poco nuvolosi, grazie alla stabilità atmosferica garantita dall’anticiclone presente sull’Italia settentrionale. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature piuttosto fresche, con valori minimi attorno agli 8°C, tipici delle mattine di fine inverno. I venti soffieranno deboli da Ovest-Sudovest, contribuendo a mantenere condizioni di buona visibilità su tutta l’area urbana e sulle zone collinari. Anche lungo il Po e nelle aree più basse della città non sono previsti fenomeni di nebbia significativi.

Pomeriggio: clima primaverile e temperature fino a 18°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con soltanto qualche velatura o addensamento innocuo che potrà comparire in modo sporadico. Le temperature saliranno fino a 18°C, valori piuttosto miti per il periodo e tipici di una fase di anticipo primaverile. I venti ruoteranno progressivamente verso Est-Sudest, mantenendo intensità moderata ma non fastidiosa. Il clima sarà quindi ideale per attività all’aperto, passeggiate nei parchi cittadini o spostamenti senza particolari disagi.

Sera: qualche nube in aumento ma senza piogge

Durante la serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto a partire dalle ore notturne. Tuttavia il tempo rimarrà asciutto e stabile, senza precipitazioni. Le temperature tenderanno lentamente a diminuire, portandosi verso 10°C nelle ore notturne, mentre i venti resteranno deboli.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 13 marzo: cielo più nuvoloso o variabile, con temperature ancora miti;

cielo più nuvoloso o variabile, con temperature ancora miti; Sabato 14 marzo: possibile ritorno della pioggia, con precipitazioni sparse sul Piemonte;

possibile ritorno della pioggia, con precipitazioni sparse sul Piemonte; Domenica 15 marzo: ancora instabilità e piogge deboli, soprattutto nel corso della giornata.

