Una fuga di gas, la scuola evacuata e 1400 studenti dell’istituto tecnico Grassi di Torino restano a casa

TORINO – Nella mattinata di oggi, a causa di una fuga di gas, l’istituto tecnico tecnologico Carlo Grassi, in via Paolo Veronese, nel quartiere Madonna di Campagna, è stato evacuato ben 1400 studenti sono stati rimandati a casa.

La fuga di gas

Secondo quanto apprendiamo, la tubazione è stata danneggiata inavvertitamente da alcuni operai che, mentre stavano scavando per la posa di una nuova condotta fognaria, hanno urtato il tubo con l’escavatore. L’allarme è scattato intorno alle 11,30, mentre le lezioni erano in corso. Non si registrano feriti o intossicati.

Subito dopo è giunta sul posto una squadra di vigili del fuoco per l’evacuazione e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico. Sul posto anche i tecnici di Italgas, che hanno effettuato una prima riparazione provvisoria della condotta bloccando la fuoriuscita di gas, e i tecnici della Città metropolitana per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 13,30 mentre, come riporta La Stampa, nel primo pomeriggio è previsto un nuovo intervento di Italgas per la riparazione definitiva della tubazione. In base all’esito dell’intervento si stabilirà se, come appare probabile, domani gli studenti potranno tornare regolarmente in classe.

