Piemonte
Sette giorni a Palazzo Lascaris dal 16 marzo
La prossima settimana prosegue l’attività dell’Assemblea di Palazzo Lascaris, presieduta da Davide Nicco, con alcune riunioni delle Commissioni consiliari.
Questo il programma.
Lunedì 16 marzo
14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione del primo firmatario della petizione “Mantenimento del poliambulatorio di Via Le Chiuse 66, Torino”. Alle 15.15 si prosegue con l’audizione della direzione generale dell’ASL Città di Torino per un approfondimento della petizione.
Mercoledì 18
12 Conferenza dei capigruppo.
15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione di Università e Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale in merito alla struttura industriale piemontese da parte del Gruppo di lavoro informale.
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