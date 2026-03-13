Meteo Piemonte, neve e pioggia abbondante: più di quella mediamente attesa nell’intero mese di marzo

PIEMONTE – Sul Piemonte è in arrivo una fase di maltempo intenso, provocata da una perturbazione atlantica che porterà aria molto umida dal sud. Secondo le previsioni, nelle prossime 36 ore potrebbero cadere quantitativi di pioggia pari – o addirittura superiori – a quelli che di solito si registrano in tutto il mese di marzo. Si tratterebbe della perturbazione più forte degli ultimi cinque mesi sulla regione.

Piogge in aumento tra sabato e domenica

Le prime precipitazioni sono attese tra venerdì sera e sabato mattina, soprattutto sulle zone alpine e pedemontane tra il Torinese e il Verbano.

Dal pomeriggio-sera di sabato, però, il maltempo si estenderà a tutto il territorio regionale, con piogge più intense nelle aree montane e collinari del Canavese, Biellese, Valsesia, alto Novarese, Verbano-Cusio-Ossola e Appennino alessandrino, oltre che in alcune valli del Cuneese.

In queste zone le precipitazioni potrebbero diventare molto forti, con rovesci intensi e possibili temporali. Entro il pomeriggio di domenica sono previsti accumuli di pioggia superiori ai 100-150 millimetri, con punte che potrebbero avvicinarsi ai 200 millimetri tra Biellese, Valsesia e Verbano. Situazioni di questo tipo potrebbero provocare locali criticità idrauliche o frane.

Nelle pianure e sulle colline le piogge dovrebbero essere in generale moderate, ma non si escludono rovesci intensi accompagnati da raffiche di vento e qualche tuono, soprattutto tra sabato sera e la notte su domenica.

Da domenica mattina è atteso un graduale miglioramento a partire da est, anche se piogge e nevicate potranno continuare fino al pomeriggio nelle zone alpine e pedemontane del nord-ovest della regione, in particolare tra Canavese e Biellese.

Neve abbondante in montagna

La perturbazione porterà anche nevicate molto intense sulle Alpi, soprattutto nell’alto Piemonte. Le zone più interessate saranno il Canavese, le valli del Monte Rosa e l’area dell’Ossola.

Oltre i 1700-2000 metri di quota la neve potrebbe superare un metro di accumulo, con punte localmente ancora più alte, soprattutto tra Biellese, Valsesia e Verbano. In altre aree alpine sono previsti accumuli tra 40 e 80 centimetri, ma con valori anche maggiori nelle valli più esposte alle correnti umide.

Nevicate significative sono attese anche nelle valli interne a partire dai 1000 metri, dove potrebbero cadere 20-40 centimetri di neve.

Quota neve in calo

All’inizio la neve cadrà a quote piuttosto alte, intorno ai 1400-1800 metri, ma dalla sera di sabato la quota è prevista in rapido calo. Durante la notte tra sabato e domenica potrebbe scendere fino a 600-800 metri in molte valli, con valori ancora più bassi in alcune zone del Cuneese e della Valsesia.

Attenzione a valanghe e viabilità

L’intensità delle nevicate potrebbe causare disagi alla viabilità nelle valli alpine e un aumento del pericolo valanghe, che potrebbe raggiungere livelli elevati tra sabato sera e domenica.

Le autorità raccomandano quindi prudenza negli spostamenti in montagna e di seguire gli aggiornamenti meteo nelle prossime ore.

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