Le splendide immagini del Santuario di Oropa, che si è svegliato sotto la neve

OROPA – Ancora una volta il Santuario di Oropa si è svegliato sotto una magica nevicata. In questa coda di inverno si ripresenta quindi ancora una volta il paesaggio da fiaba che mostra il Santuario imbiancato.

E’ stata la stessa pagina Instagram del Santuario di Oropa a mostrare un video in cui si vede la nevicata mattutina. Un inverno che per Oropa e più in generale per tutto il Piemonte, è stato finalmente imbiancato, con la neve protagonista più volte e spesso anche in quantità abbondanti.

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