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Le splendide immagini del Santuario di Oropa, che si è svegliato sotto la neve

Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

il

OROPA – Ancora una volta il Santuario di Oropa si è svegliato sotto una magica nevicata. In questa coda di inverno si ripresenta quindi ancora una volta il paesaggio da fiaba che mostra il Santuario imbiancato.

Per approfondire:

E’ stata la stessa pagina Instagram del Santuario di Oropa a mostrare un video in cui si vede la nevicata mattutina. Un inverno che per Oropa e più in generale per tutto il Piemonte, è stato finalmente imbiancato, con la neve protagonista più volte e spesso anche in quantità abbondanti.

 

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