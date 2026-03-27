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Lunedì 30 marzo un incontro per scoprire il futuro Piano Regolatore di Torino

Ci sarà anche Paolo Mazzoleni Assessore all’Urbanistica del Comune
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

16 minuti fa

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TORINO – Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 18,30 presso Dorado in Lungo Dora Firenze 37 a Torino si svolgerà un incontro per scoprire gli aspetti salienti del futuro Piano Regolatore di Torino.
Parteciperanno Paolo Mazzoleni Assessore all’Urbanistica del Comune di Torino; Vittoria Nallo, Consigliera Regionale Italia Viva; Massimo Giuntoli, ex Presidente Ordine degli architetti e Luca Ballarini di Stratosferica. L’evento è aperto a tutti.

Per approfondire:

Mercoledì 8 aprile nel pomeriggio si terrà il secondo incontro promosso dall’Ordine degli Architetti di Torino dedicato al nuovo Piano Regolatore Generale della Città.

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