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Lunedì 30 marzo un incontro per scoprire il futuro Piano Regolatore di Torino
Ci sarà anche Paolo Mazzoleni Assessore all’Urbanistica del Comune
TORINO – Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 18,30 presso Dorado in Lungo Dora Firenze 37 a Torino si svolgerà un incontro per scoprire gli aspetti salienti del futuro Piano Regolatore di Torino.
Parteciperanno Paolo Mazzoleni Assessore all’Urbanistica del Comune di Torino; Vittoria Nallo, Consigliera Regionale Italia Viva; Massimo Giuntoli, ex Presidente Ordine degli architetti e Luca Ballarini di Stratosferica. L’evento è aperto a tutti.
Mercoledì 8 aprile nel pomeriggio si terrà il secondo incontro promosso dall’Ordine degli Architetti di Torino dedicato al nuovo Piano Regolatore Generale della Città.
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