Ventenne trovata nuda e incosciente in strada a Torino: si sospetta overdose

TORINO – Una ragazza di 20 anni è stata trovata nuda e incosciente a bordo strada questa mattina in via Reiss Romoli, a Torino. Attorno alle 10.30 di oggi, 31 marzo, alcuni passanti hanno notato la giovane stesa vicino a un’aiuola e hanno dato l’allarme. Hanno temuto il peggio, dal momento che non si muoveva. Sul posto è arrivato il 118 di Azienda Zero: i soccorritori hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma la 20enne non ha ripreso conoscenza. Ora è ricoverata al San Giovanni Bosco di Torino in prognosi riservata.

Qui verrà sottoposta a una serie di analisi tossicologiche: secondo i primi accertamenti, infatti, la ragazza sarebbe stata sotto effetto di stupefacenti, si sospetta un’overdose. Sul corpo non risultano ferite né segni di violenza. Intanto la Polizia sta cercando di risalire all’identità della giovane e sta indagando sull’accaduto.

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