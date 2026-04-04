In Piemonte feste di Pasqua con temperature fino a 25°C, pericolo valanghe 2-Moderato

TORINO – L’anticiclone delle Azzorre ha portato la primavera sul Piemonte e le festività di Pasqua sembrano destinate a regalarci giornate di sole e temperature decisamente miti.

Già dalla giornata di ieri e fino a Pasqua, il cielo sarà in gran parte sereno e limpido, con temperature in aumento e massime che raggiungeranno i 22-24 gradi in pianura.

Lunedì di Pasquetta, secondo Arpa Piemonte, potrà passare qualche velatura e le temperature aumenteranno ancora leggermente, arrivando a toccare i 25 gradi di massima in pianura.

I venti saranno in genere deboli o moderati e a regime di brezza, e lo zero termico risalirà fino a 3000-3200 m.

Pericolo valanghe

L’intensa ventilazione dai quadranti occidentali, attiva dallo scorso fine settimana fino a martedì, ha profondamente rimaneggiato gli strati superficiali del manto nevoso. Si osservano diffuse zone di erosione irregolari alternate ad accumuli, costituiti prevalentemente da lastroni da vento compatti e ben riconoscibili.

Le condizioni miti e soleggiate di giovedì e venerdì hanno determinato un progressivo consolidamento del manto nevoso. Il netto aumento della quota dello zero termico previsto per il weekend di Pasqua causerà una umidificazione e destabilizzazione del manto nevoso soprattutto sui pendii ripidi soleggiati.

L’innevamento si mantiene ancora buono e generalmente superiore alla media stagionale anche sui versanti meridionali e orientali alle quote più elevate. Il riscaldamento diurno favorirà nelle ore più calde la possibilità di distacchi spontanei, soprattutto sotto forma di colate e valanghe di neve umida sui pendii più ripidi soleggiati e da barre rocciose.

Per la giornata di oggi il pericolo valanghe sarà 2-Moderato, principalmente legato alla presenza di lastroni da vento in quota ancora isolatamente instabili e per via del riscaldamento sui pendii più soleggiati o alle quote medie e basse. Per questo motivo le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

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