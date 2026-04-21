Finto maresciallo dei carabinieri porta via a un’anziana di Cortazzone (At) gioielli e contanti

CORTAZZONE – È arrivato in treno a Torino, ha messo a segno una truffa ai danni di un’anziana e ha tentato la fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Protagonista un giovane di 24 anni, residente nel Centro Italia, arrestato per aver raggirato una donna di 73 anni.

I fatti risalgono al 31 marzo. Dopo essere giunto a Torino Porta Nuova, il ragazzo si è spostato a Cortazzone, dove – secondo quanto ricostruito – ha agito con alcuni complici.

La truffa è iniziata con una telefonata: un finto maresciallo dei carabinieri ha contattato l’anziana, sostenendo che la sua auto fosse coinvolta in una rapina e convincendola a consegnare denaro e gioielli per presunti controlli. Poco dopo, il 24enne si è presentato alla porta dell’abitazione fingendosi un incaricato e si è fatto consegnare il bottino.

Subito dopo il colpo, il giovane ha tentato di allontanarsi in direzione Torino, ma è stato intercettato dai militari del Nucleo operativo della compagnia San Carlo nei pressi del casello di Trofarello. Dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato.

Al momento dell’arresto aveva con sé gioielli in oro e 325 euro in contanti, poi sequestrati. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Torino.

Nei giorni successivi, la refurtiva è stata restituita alla vittima dai carabinieri.

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