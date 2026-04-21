Droga in casa in via Cigna a Torino: due arresti, sequestrati 9 chili di stupefacenti tra cui funghi allucinogeni

TORINO – Operazione della Polizia di Stato nei giorni scorsi a Torino, dove due persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è stato condotto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino durante un servizio di controllo del territorio in via Cigna. I poliziotti, insospettiti da un forte odore riconducibile a sostanze cannabinoidi proveniente da un appartamento, hanno deciso di effettuare una verifica.

Dopo essersi qualificati senza ottenere risposta, e accertata la presenza di due persone all’interno, gli agenti sono entrati nell’abitazione procedendo all’identificazione degli occupanti: un uomo e una donna. Durante le operazioni, l’uomo – 32 anni – ha tentato di opporsi al controllo, ma è stato rapidamente bloccato.

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga: circa 9 chilogrammi tra marijuana, hashish, cocaina, MDMA, ketamina, metanfetamina ed ecstasy. All’interno dell’appartamento è stata inoltre scoperta una coltivazione di funghi allucinogeni.

Gli agenti hanno trovato anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, strumenti per la lavorazione delle sostanze e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Entrambi sono inoltre stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

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