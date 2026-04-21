Helsinki più vicina a Torino, dal 3 maggio Finnair inaugura i voli diretti con la capitale della Finlandia

TORINO – È stato annunciato l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Torino e Helsinki, operativo a partire dal 3 maggio. La rotta, servita da Finnair, sarà attiva tutto l’anno e collegherà il capoluogo piemontese con l’hub internazionale della capitale finlandese.

Frequenze e programmazione stagionale

Durante la stagione estiva il collegamento prevede fino a tre frequenze settimanali, mentre nel periodo invernale resterà operativo con un volo a settimana. La programmazione sarà mantenuta anche nei mesi di maggiore domanda legata agli sport invernali, tra gennaio e marzo.

Un nuovo asse per la connettività internazionale

Per il sistema aeroportuale torinese si tratta di un nuovo tassello sul fronte dei collegamenti internazionali. L’AD di Torino Airport, Andrea Andorno, ha sottolineato come la rotta rappresenti la prima connessione diretta e continuativa con la Finlandia, con ricadute anche sul lungo raggio grazie all’hub di Helsinki.

Attraverso le coincidenze, i passeggeri potranno infatti raggiungere diverse destinazioni in Asia e Nord America, tra cui Giappone, Stati Uniti e Canada.

Le dichiarazioni del vettore

Secondo Geoffrey Carrage, il nuovo collegamento rafforza la strategia della compagnia sul mercato italiano: l’obiettivo è migliorare la connettività tra l’Italia e Helsinki, offrendo soluzioni di viaggio più flessibili verso il network internazionale del vettore.

Helsinki e la Finlandia come destinazione

Il collegamento diretto rende più accessibile la Finlandia, Paese che negli ultimi anni è stato indicato tra i più felici al mondo secondo il World Happiness Report. L’offerta turistica spazia dalla capitale Helsinki alla Lapponia, meta legata sia al turismo estivo outdoor sia ai viaggi invernali.

Orari della stagione estiva

Nel periodo Summer 2026 il volo sarà operato con i seguenti orari principali:

Torino → Helsinki: domenica 10:35-14:35; giovedì 19:20-23:20; mercoledì 19:05-23:05 (dal 10 giugno)

Helsinki → Torino: domenica 07:50-09:50; giovedì 16:35-18:35; mercoledì 16:20-18:20 (dal 10 giugno)

Il nuovo collegamento si inserisce nel piano di ampliamento delle rotte internazionali dello scalo torinese, con l’obiettivo di rafforzare i flussi turistici e business verso il Nord Europa e oltre

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese