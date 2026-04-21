Ripristinato servizio click day del buono Vesta dopo il malfunzionamento iniziale

PIEMONTE – Subito in crash il sito della piattaforma “Piemonte Tu” per il click day del buono Vesta. Il nuovo voucher doveva essere disponibile a partire dalle ore 12 di oggi, 21 aprile, ma si è verificato un problema tecnico, a causa del quale il servizio è ripartito dopo circa un’ora, alle 12.55. La Regione ha parlato in una nota di un problema di rete che avrebbe generato disservizi diffusi. Dopo il ripristino del clickday, il bando resterà aperto un’ora in più del previsto, quindi fino all’una della notte tra martedì e mercoledì.

L’accesso alla piattaforma, regolarmente funzionante in questi minuti, prevede però una lunga “coda” di attesa.

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