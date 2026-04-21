Quali sono i comuni in cui si vota in Piemonte il 24 e 25 maggio 2026
Scopri gli 80 comuni in cui si vota in Piemonte
TORINO – Il 24 e 25 maggio si torna al voto in molti comuni italiani per rinnovare il sindaco e i consigli comunali. Sono 80 i comuni in cui si vota in Piemonte, solo 5 dei quali con più di 15 mila abitanti. Si tratta di Valenza, nell’alessandrino, Trecate, nel novarese, Alpignano, Moncalieri e Venaria Reale, nel torinese.
Vediamo l’elenco completo dei comuni in cui si vota in Piemonte per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Il comune più grande è Moncalieri, con oltre 56 mila abitanti, il più piccolo è Briga Alta, (Cuneo) con appena 40 abitanti (ma 133 elettori – da questo punto di vista il comune con meno elettori è Elva, sempre nel cuneese, con 78 elettori e 82 abitanti)
I comuni in cui si vota in Piemonte il 24 e 25 maggio
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
BORGORATTO ALESSANDRINO
CARREGA LIGURE
CASSINE
CASTELLETTO D’ERRO
CASTELLETTO D’ORBA
FRASSINELLO MONFERRATO
GAMALERO
GAVI
MONCESTINO
MONTACUTO
PIETRA MARAZZI
RIVALTA BORMIDA
ROCCA GRIMALDA
TICINETO
VALENZA
VOLPEDO
PROVINCIA DI ASTI
CALOSSO
MONCUCCO TORINESE
SETTIME
PROVINCIA DI BIELLA
AILOCHE
SALUSSOLA
TAVIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO
AISONE
BENEVELLO
BRIGA ALTA
CAPRAUNA
CARRU’
CASTIGLIONE TINELLA
CORTEMILIA
COSTIGLIOLE SALUZZO
DIANO D’ALBA
ELVA
MAGLIANO ALPI
NARZOLE
PEVERAGNO
PRIERO
ROASCHIA
ROSSANA
SANTO STEFANO BELBO
TREISO
VERZUOLO
PROVINCIA DI NOVARA
BOGOGNO
GARBAGNA NOVARESE
INVORIO
TRECATE
VAPRIO D’AGOGNA
VINZAGLIO
PROVINCIA DI TORINO
ALPIGNANO
BALDISSERO CANAVESE
CASTELLAMONTE
CASTELNUOVO
CHIESANUOVA
GIVOLETTO
ISOLABELLA
MONCALIERI
MONTALENGHE
MONTEU DA PO
NOVALESA
OSASIO
PARELLA
RIVALBA
SAMONE
SAN GIUSTO CANAVESE
SESTRIERE
TORRE CANAVESE
VALPERGA
VENARIA REALE
VENAUS
VIRLE PIEMONTE
VISTRORIO
PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
BAVENO
BORGOMEZZAVALLE
CREVOLADOSSOLA
MACUGNAGA
STRESA
PROVINCIA DI VERCELLI
LAMPORO
PEZZANA
POSTUA
RIMELLA
TRONZANO VERCELLESE
