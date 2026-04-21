Quali sono i comuni in cui si vota in Piemonte il 24 e 25 maggio 2026

TORINO – Il 24 e 25 maggio si torna al voto in molti comuni italiani per rinnovare il sindaco e i consigli comunali. Sono 80 i comuni in cui si vota in Piemonte, solo 5 dei quali con più di 15 mila abitanti. Si tratta di Valenza, nell’alessandrino, Trecate, nel novarese, Alpignano, Moncalieri e Venaria Reale, nel torinese.

Vediamo l’elenco completo dei comuni in cui si vota in Piemonte per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco. Il comune più grande è Moncalieri, con oltre 56 mila abitanti, il più piccolo è Briga Alta, (Cuneo) con appena 40 abitanti (ma 133 elettori – da questo punto di vista il comune con meno elettori è Elva, sempre nel cuneese, con 78 elettori e 82 abitanti)

I comuni in cui si vota in Piemonte il 24 e 25 maggio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

BORGORATTO ALESSANDRINO

CARREGA LIGURE

CASSINE

CASTELLETTO D’ERRO

CASTELLETTO D’ORBA

FRASSINELLO MONFERRATO

GAMALERO

GAVI

MONCESTINO

MONTACUTO

PIETRA MARAZZI

RIVALTA BORMIDA

ROCCA GRIMALDA

TICINETO

VALENZA

VOLPEDO

PROVINCIA DI ASTI

CALOSSO

MONCUCCO TORINESE

SETTIME

PROVINCIA DI BIELLA

AILOCHE

SALUSSOLA

TAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

AISONE

BENEVELLO

BRIGA ALTA

CAPRAUNA

CARRU’

CASTIGLIONE TINELLA

CORTEMILIA

COSTIGLIOLE SALUZZO

DIANO D’ALBA

ELVA

MAGLIANO ALPI

NARZOLE

PEVERAGNO

PRIERO

ROASCHIA

ROSSANA

SANTO STEFANO BELBO

TREISO

VERZUOLO

PROVINCIA DI NOVARA

BOGOGNO

GARBAGNA NOVARESE

INVORIO

TRECATE

VAPRIO D’AGOGNA

VINZAGLIO

PROVINCIA DI TORINO

ALPIGNANO

BALDISSERO CANAVESE

CASTELLAMONTE

CASTELNUOVO

CHIESANUOVA

GIVOLETTO

ISOLABELLA

MONCALIERI

MONTALENGHE

MONTEU DA PO

NOVALESA

OSASIO

PARELLA

RIVALBA

SAMONE

SAN GIUSTO CANAVESE

SESTRIERE

TORRE CANAVESE

VALPERGA

VENARIA REALE

VENAUS

VIRLE PIEMONTE

VISTRORIO

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

BAVENO

BORGOMEZZAVALLE

CREVOLADOSSOLA

MACUGNAGA

STRESA

PROVINCIA DI VERCELLI

LAMPORO

PEZZANA

POSTUA

RIMELLA

TRONZANO VERCELLESE

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese