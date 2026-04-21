Silvio Gambetta accoltella e uccide l’ex compagna Loredana Ferrara a Vignale Monferrato: erano una nota coppia di podisti

VIGNALE MONFERRATO – Una relazione segnata da litigi frequenti, con interventi dei carabinieri in più occasioni per riportare la calma, fino alla rottura definitiva. Loredana Ferrara, 53 anni, aveva lasciato l’ex compagno Silvio Gambetta lo scorso novembre, trasferendosi prima a Frassinello e poi a Camagna, pur continuando a tornare quotidianamente a Vignale Monferrato per lavoro. Ad alcune persone vicine aveva confidato il timore di incontrarlo.

Nei giorni scorsi la donna aveva anche ottenuto ufficialmente la separazione dal marito, padre della figlia diciottenne che vive in Veneto.

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. In base alle prime ricostruzioni, Gambetta avrebbe tentato di investire l’ex compagna con il proprio pick-up lungo la salita di via Manzoni, spingendola contro un muro. Subito dopo sarebbe sceso dal veicolo e l’avrebbe colpita al collo con un coltello. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale. “Non riesco a darmi una spiegazione per quanto accaduto – ha dichiarato la sindaca Tina Corona –. È qualcosa di inconcepibile per il nostro paese”.

Entrambi erano conosciuti anche per la comune passione per il podismo. Per anni avevano corso insieme, gareggiando anche con l’Atletica Boggeri di Arquata Scrivia. Gambetta, 57 anni, era stato un atleta molto noto nel circuito locale, con centinaia di vittorie e migliaia di gare disputate, mentre Ferrara aveva continuato a partecipare a iniziative sportive anche negli ultimi anni.

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