Alessandria Calcio, patch arcobaleno in campo: un sostegno ad AlPride e alla comunità Lgbtqia+

ALESSANDRIA – Un messaggio che parte dal calcio e arriva alla società civile. Alessandria Calcio scende in campo al fianco dei diritti con un’iniziativa che, per visibilità e modalità, rappresenta un caso unico nel panorama nazionale.

In collaborazione con l’associazione Tessere le identità, la squadra ha deciso di sostenere il Pride portando un simbolo concreto direttamente sulla maglia: una patch arcobaleno indossata durante le partite, in vista di AlPride, la parata in programma il 30 maggio.

«Ci hanno contattati proponendoci questo progetto nato proprio dall’Alessandria Calcio – spiega il presidente dell’associazione, Marco Monti – dicendo che avrebbero avuto piacere a realizzare un gesto simbolico per sostenere il Pride». Da lì è nato un percorso condiviso: «Abbiamo curato insieme la grafica della patch e realizzato tutti insieme un lavoro con i giocatori. Risultato, un messaggio di orgoglio che prescinde dall’orientamento sessuale dei singoli per sostenere la causa dei diritti civili. “La diversità è un bene comune” è il nostro motto, ed è vero per la società nella sua interezza».

Il debutto dell’iniziativa è avvenuto in occasione della gara di domenica 19 aprile contro l’Acqui, vinta 3-0 dai “grigi”, senza che si registrassero episodi ostili sugli spalti o in campo. Un segnale che rafforza il valore dell’iniziativa, pensata per promuovere inclusione e rispetto.

L’appuntamento centrale resta ora quello del 30 maggio con AlPride, preceduto da una serie di eventi culturali. Tra questi, la cena di autofinanziamento fissata per il 30 aprile alla Casa di Quartiere, primo passo verso una manifestazione che punta a coinvolgere l’intera comunità.

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