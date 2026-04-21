Sul Piemonte possibili intensi temporali, poi il ritorno delle temperature anomale: le previsioni

TORINO – Nelle prossime 36 ore sul Piemonte si registrerà un calo delle temperature invece molto miti nei giorni scorsi.

Però, come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, dopo questa breve parentesi di calo termico – e possibili temporali – tra giovedì e il weekend l’alta pressione di matrice subtropicale tornerà protagonista su tutta la regione, con temperature ancora anomale a tutte le quote e in genere più tipiche della fine di maggio dell’inizio di giugno.

Le previsioni di Arpa Piemonte

Per quanto riguarda le prossime ore, secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, il Piemonte si trova ai margini di un campo di alta pressione presente sull’Europa sudoccidentale, con masse d’aria relativamente più fredde in quota a ridosso dei settori alpini settentrionali e flussi umidi orientali nei bassi strati che tenderanno ad intensificarsi nel corso della serata.

In questo contesto prevarranno condizioni di instabilità per il pomeriggio odierno e fino alla mattinata di domani, più marcata dalla tarda serata sui settori a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti, con rovesci e temporali localmente intensi, mentre altrove avremo maggior variabilità con fenomeni più isolati o del tutto assenti su zone di pianura e collina orientali. Un miglioramento è atteso dalla tarda mattinata di domani a partire dai settori settentrionali ed orientali, con rovesci residui fino a metà pomeriggio a ridosso delle valli del Torinese e del Cuneese.

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